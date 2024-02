Lega | ferrovia Roma-Pescara garantita dal Mit di Salvini

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L'approvazione della delibera di assegnazione delle risorse per la realizzazione della"è un passo fondamentale per il celere avvio dei lavori sulla direttrice" così come auspicato da Matteo. Così una nota della. La delibera destina 720 milioni di euro della quota "statale" del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sostituzione del finanziamento originariamente previsto sul Pnrr. La decisione, approvata dal CIPESS, conferma l'attenzione die di tutto il governo verso lo sviluppo di opere strategiche.

Il gruppo Gts, operatore ferroviario pugliese, lancia un nuovo servizio merci per collegare il terminal di Bari a quello di Nola passando per la Calabria. Il ... (ildenaro)

Dal binario 1 il treno per Bergamo destinazione aeroporto di Orio al Serio , dal 2 per la Svizzera passando per Como. Partiranno dalla Stazione ferroviaria ... (ilgiorno)

REGIONALI: VERRECCHIA, “ferrovia PESCARA-ROMA, OGGI CIPESS STANZIA FONDI PER DUE LOTTI”: L’AQUILA – “Oggi il Cipess stanzierà di circa 750 milioni di euro per due lotti della velocizzazione Pescara – Roma. E’ questa la risposta concreta ai gufi che dicevano che l’opera non si sarebbe ...abruzzoweb

ferrovia Roma-Pescara, Pagano (Fi): “Appoggio dal Governo”: “L’approvazione della delibera di assegnazione delle risorse per la ferrovia Roma-Pescara, 620 milioni e una copertura aggiuntiva di 100 milioni, è una notizia preziosa non solo per l’Abruzzo, che ...laquilablog

