Lega e FdI trovano l’accordo sulle prossime Regionali | confermati i candidati uscenti

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La sconfitta in Sardegna ha dimostrato allae a FdI che il tempo degli scherzi è finito ed ora è il momento di concentrarsi e comprendere come prepararsi al meglio in vista delleelezionie in seguito per quelle europee. Il colpo più forte lo hanno incassato il premier Giorgia Meloni e L'articolo proviene da Il Difforme.