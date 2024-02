L' effetto a catena in Europa dello scioglimento dei ghiacciai nell' Artico

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È possibile prevedere in anticipo l’arrivo di un’estate plarmente bollente? Sì, almeno stando ai risultati di uno studio del National Oceanic Center di Southampton, appena pubblicati sulla rivista Weather and Climate Dynamics. Secondo gli scienziati inglesi, infatti, l’aumento di acqua...

Non ci sono solo le oltre 18mila vittime, la maggior parte civili, la devastazione nella Striscia e il disastro umanitario a Gaza nel grave bilancio della ... (ilfattoquotidiano)

Il conto alla rovescia per l’inizio del Festival di Sanremo 2024 si sta esaurendo. In queste ore sono moltissimi i messaggi social arrivati ad Amadeus e ... (ilfattoquotidiano)

Alle elezioni regionali in Sardegna si va verso un risultato positivo per la candidata del centrosinistra Alessandra Todde e il timore per il centrodestra è ... (iltempo)

Coop taglia l'Iva sugli assorbenti: Ci dicono che l’inflazione ha vanificato l’effetto della riduzione dell’IVA, ma questo ci sembra solo un motivo in più per tenerla stabile al 5% piuttosto che incrementarne ancora di più il costo per ...today

Michael Daly si dimette dalla carica di amministratore delegato di catena Media: Le dimissioni di Michael Daly hanno effetto immediato. Pierre Cadena, attualmente vicepresidente della strategia aziendale di catena, assumerà il ruolo di amministratore delegato ad interim. Secondo l ...pressgiochi

Agordino. Tamponamenti, caos in discesa, auto fuori strada, passeggeri scesi dal bus. La causa Chi monta gomme estive in montagna: AGORDINO (BELLUNO) - Tre passi dolomiti e due tratti stradali chiusi per maltempo. Dopo lo scorso weekend con molta neve e pioggia, anche la perturbazione di questi ultimi due giorni ha ...ilgazzettino