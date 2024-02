L’educazione idrica si studierà in classe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In un mondo alle prese con gli effetti del cambiamento cimatico imparare a non sprecare l’acqua è importante e a insegnare ai bambini i comportamenti giusti ci penserà la scuola. è stato sottoscritto in questi giorni un protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’amministratore delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, per promuovere da qui ai prossimi tre anni attività pera il corretto utilizzo delle risorse idriche negli istituti primari e secondari di I grado. Nel corso delle lezioni saranno approfondite le tematiche legate al ciclo idrico (captazione, distribuzione e qualità dell’acqua), agli utilizzi negli ambiti industriale, agricolo e domestico, all’approvvigionamento e al riuso, alle infrastrutture, come acquedotti e dighe fino all’applicazione dell’innovazione tecnologica e dell’Intelligenza Artificiale ...