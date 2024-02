Leao blinda il suo futuro al Milan | Qui mi hanno aiutato a crescere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una marea rossonera ha accolto alla grande Rafaquando ieri si è presentato al Mondadori Duomo ao per presentare il suo primo libro dal titolo ’Smile’, un concentrato della vita del lusitano tra calcio, musica e moda. L’evento è stato moderato da Xavier Jacobelli ma la notizia della serata è arrivata dalla stessa bocca del numero 10 che ha risposto nettamente: "Il mio? E’ al. Il rinnovo? Tutti qui micome giocatore e come uomo, non potevo lasciarli perché la mia educazione è così: lealtà, sempre". Chiaro il pensiero di Rafa che ha potuto festeggiare il gol ritrovato contro l’Atalanta: "Erano 5 mesi che non segnavo in Serie A. La mia esultanza? La critica, se costruttiva, mi spinge. Ci sono momenti buoni e meno ma il ...