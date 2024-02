Le uscite musicali del primo marzo | Liam Gallagher | Rosa Chemical e Cor Veleno con Fibra

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La prima settimana diè all’insegna della musica alternativa., Kaiser Chiefs e Yard Act sono solo alcuni degli artisti che pubblicheranno nuova musica questo venerdì. Spazio, però, anche alla musica pop italiana con Mr.Rain,, Bugo e Giordana Angi. Per gli amanti del rap i nomi più attesi sono Kid Yugi e i Corcon Fabri. Nonostante l’incessante chiacchiericcio intorno a una reunion degli Oasis,continua a correre da solo. Per il suo nuovo album, il cantante della band di Manchester collabora con John Squire, chitarrista e arrangiatore degli Stone Roses, iconico gruppo pioniere delle sonorità britpop. Il disco porta il nome dei due musicisti. Dopo cinque anni di silenzio, i ...

Torna in Italia la regina della dancefloor Sophie Ellis-Bextor. Il suo successo riportato in auge da "Saltburn": Di nuovo in vetta alle classifiche grazie alla hit "Murder On The Dance Floor", riportato in auge dal film "Saltburn", torna in Italia per un unico concerto Sophie Ellis-Bextor ...ilgiornale

Una serata di musica e politica oltre a un “ufficio di vetro” tra le prime iniziative elettorali di Vivere Gavirate: Il candidato sindaco Gianni Lucchina prosegue con le iniziative per coinvolgere cittadini e associazioni nella definizione del programma in vista delle elezioni amministrative di giugno. Un numero wha ...varesenews

