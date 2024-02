(Di giovedì 29 febbraio 2024) Adocchiavano l'anziano di turno ale mentre prelevava ibuttavano una banconota a terra dicendo che gli era caduta. Quando la vittima si abbassava per prenderle, un complice rubava il denaro erogato. I carabinieri hanno sgominato così una banda di quattro persone di età compresa...

Venti soldati italiani caduti in Russia tornano a casa dopo 80 anni. Diciotto risultano caduti ignoti, ma due sono stati riconosciuti: Fiorenzo Conterno di ... (ilgiornale)

'Spari sulla folla in fila per gli aiuti a Gaza, 112 morti'. Gli Usa chiedono risposte: Pacchi di aiuti umanitari lanciati verso Gaza sono caduti in Israele Pacchi di aiuti umanitari, lanciati oggi da un aereo giordano verso il nord della Striscia di Gaza, sono stati trasportati dal ...ansa

"Le sono caduti i soldi" e derubavano anziani al bancomat: arrestati: I quattro sono stati fermati a Monza dopo un'indagine lampo dei militari. Il gruppo è stato identificato anche grazie all'aiuto delle telecamere degli istituti di credito che li hanno immortalati ...today

"Le sono caduti i soldi" e derubano anziani al bancomat, 4 fermi: I quattro sono stati fermati a Monza dopo un'indagine lampo dei militari. Il gruppo è stato identificato anche grazie all'aiuto delle telecamere degli istituti di credito che li hanno immortalati ...ansa