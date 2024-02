Le sfilate di Parigi più chiacchierate del momento

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Paris Fashion Week 2024 è iniziata da soli due giorni ma non si parla già di altro. Scenografie che “respirano”,alle quali è vietato usare il cellulare, modelle over 50 in passerella da Balmain: sotto le luci della Tour Eiffel tutto è possibile. La sfilata Dior Autunno-Inverno 2024/2025 alla Paris Fashion Week X Non bastano tutte le celebrity in front row per rendere quella ...

Tra personalità del cinema, dello spettacolo e della moda, nei front row delle sfilate Parigi ne non è mancata la quota di stile relae. Per la gioia dei royal ... (vanityfair)

Ieri sera si è tenuta a Parigi la sfilata A/I 2024-25 di Saint Laurent e tra gli ospiti non poteva mancare Carla Bruni . Per il ritorno alla Fashion Week ha ... (fanpage)

Bianca Censori, il look troppo hot a Parigi potrebbe portare a una denuncia: si erano presentati alla sfilata di Marni con outfit destinati a far discutere: lui coperto dalla testa ai piedi, lei con un semplice body e una mantella di plastica. Il look di Bianca a Parigi La ...gazzetta

Aurora Ramazzotti vola a Parigi con la ex di Fedez, Cesare è da nonna Michelle Hunziker: «Bignè fa sempre questo quando non c'è la mamma»: «Fedez da tempo era andato via di casa» Valentina Ferragni a Parigi per la Fashion Week: «Come funzionano le sfilate, ora vi spiego io tutto» ...leggo

Colazione da Givenchy alla Paris fashion week: Una prova d’atelier sfila nell’atelier di Givenchy ... Complice la pioggia che batte su Parigi, si assiste a una colazione da Givenchy, per parafrasare quella pellicola e quella Audrey Hepburn che ...milanofinanza