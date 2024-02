Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 1 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Romaall’insegna del tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, generalmente di debole o moderata intensità. Ancora deboli precipitazioni intermittenti possibili in serata e nottata. Temperature comprese tra +8°C e +15°C. Lazio Tempo instabile nel corso dellacon molte nuvole su tutta la regione associate a piogge e acquazzoni sparsi. Neve sui rilievi fin verso i 1300-1500 metri. In serata e nottata ancora tempo instabile con deboli precipitazioni intermittenti. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo instabile su tutte le regioni, con piogge sparse e neve su Alpi e Appennini oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio nessuna variazione, con quota neve in lieve rialzo. Tra la serata e la notte ancora instabilità con oltre i 1200-1300 metri sulle Alpi e oltre i 1500-1700 metri in Appennino. AL CENTRO Al mattino ...