Le parole del terzino destro Kayode | la grande gioia | Sì | sogno la Nazionale»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Primo gol in Serie A? Sinceramente non me l’ero mai immaginavo". Michaeldella Fiorentina, sprizzada tutti i pori e lo fa parlando ai microfoni di Radio Sportiva. "Penso tanto a quanto è stato veloce quest’anno" ha detto ildestrao. "È una cosa bellissima, che neanch’io in estate mi aspettavo... Col mister mi trovo benissimo. Mi ha insegnato tantissime cose per entrare nel suo gioco. Ora sto pensando partita dopo partita, perché è fondamentale fare bene qui a Firenze per poi sperare in una convocazione con laper la tournèe in America. Bello essere in competizione per potersi guadagnare un posto, per me sarebbe un".