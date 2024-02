Le parole choc del consigliere di destra | “Gli stranieri sono passati dal cammello alla macchina | servono campi di rieducazione”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lodi – “Glivanno educati:dal”, vanno portati “neidi”, o ancora via Lodino, strada ad alta concentrazione di cittadini, “è una giungla”, piena di “indios” che andrebbe “bonificata”. È bufera a Lodi sulcomunale Gianmario Invernizzi, capogruppo della lista civica dell’ex sindaca Sara Casanova, per lepronunciate durante la seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 28 febbraio. Nel suo intervento Invernizzi ha detto, tra le altre cose, che per gliserve un “Campo di. C’è un campo di calcio, li chiamiamo lì tre ore e facciamo educazione civica agli ...