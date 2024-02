Le migliori serie tv da vedere a marzo | in pillole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Unseriale molto eterogeneo che va dal period drama al giallo classico, passando per racconti più leggeri, ritorni dal retrogusto francese e un porno divo. Parrebbe essercene per tutti The Regime – Il palazzo del potere (Sky e Now, 4) Miniin sei episodi targata HBO (e attesa come uno dei prodotti di punta di questo) diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs e interpretata da Kate Winslet. Al centro del racconto, un anno di governo di un regime europeo che tende a sgretolarsi virando sempre più verso una dittatura. La Cancelliera Elena Vernham (Winslet) cerca di conservare il potere con l’aiuto di un generale soprannominato il Macellaio. Leader di opposizione, che fa diverse comparsate, è Hugh Grant. Una satira geopolitica sottile che racconta, con tocchi distopici, elementi (o rischi) ...