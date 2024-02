Le microplastiche sono ovunque | perfino nella placenta | perché è diventato un problema

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un nuovo studio dell'University of New Mexico Health Sciences ha rilevato la presenza diin tutti i campioni diumana analizzati. I ricercatori avvertono: "La vita dei mammiferi sul pianeta potrebbe essere colpita".

microplastiche: gli scienziati svelano il trucco più efficace per rimuoverne fino al 90% dall’acqua del rubinetto: Uno sconcertante studio, pubblicato di recente, ha confermato che queste particelle finiscono anche nella placenta: le microplastiche sono state, infatti, scovate in tutti e 62 i campioni analizzati.greenme

Per eliminare le microplastiche nell’acqua del rubinetto basta farla bollire: l’ebollizione ha comunque rimosso circa il 25% delle nano e microplastiche. Tra i composti testati, il più preoccupante è il polistirene, che può infiammare l’intestino e uccidere i globuli rossi. Gli ...rinnovabili

Trovate microplastiche sui nostri ghiacciai: In due delle più importanti ed estese masse ghiacciate dell'arco alpino, il Miage e i Forni, rispettivamente in Val d'Aosta e in Lombardia, è stata riscontrata la presenza di microplastiche.intornotirano