(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si riduce il numero delle(-0,6 dal 2019 al 2023), ma le dimensioni si irrobustiscono e aumentano gli addetti (+6,6% nel quadriennio). A registrarlo, anche la nuova indagine che Cna Umbria ha commissionato al centro studi Sintesi per offrire spunti di riflessione al dibattito sul sistema imprenditoriale umbro in corso da alcuni mesi. "Il fenodella crescita dimensionale delleera già emerso negli anni scorsi, ma oggi è confermato dall’ultima rilevazione – dice Michele Carloni, presidente Cna -. Dal 2019 ad oggi, infatti, 289 microcresciute diventando piccole (+10 addetti), mentre altre 72 da piccolediventate medie (+49 addetti). Il numero di addetti è aumentato in tutte le classi dimensionali. La crescita dimensionale è ...

Le imprese umbre sono meno ’micro’: "Ma servono profili specializzati": A registrarlo, anche la nuova indagine che Cna Umbria ha commissionato al centro studi Sintesi per offrire spunti di riflessione al dibattito sul sistema imprenditoriale umbro in corso da alcuni mesi.lanazione

Il turismo guarda avanti. In arrivo bando da 18 milioni: Sul tavolo, i temi più importanti per le strutture ricettive umbre che si apprestano ad affrontare la nuova stagione turistica: dalla nuova legge sul turismo che sta per approdare in Consiglio regiona ...lanazione

Per la Cna in Umbria crescono gli addetti delle imprese: Dal 2019 al 2023 si è ridotto dello 0,6 per cento il numero complessivo delle imprese in Umbria ma è aumentato del 6,6 per cento quello degli addetti. (ANSA) ...ansa