“Le famiglie povere potrebbero sfamarsi mangiando cereali per cena” | bufera sul multimilionario ceo di Kellogg’s Gary Pilnick

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se non hanno più pane, che mangino brioche. Anzi,. Secondo ilceo di, infatti, “ledovrebbero prendere in considerazione diper“. Un suggerimento che ha scatenato una vera e propriasocial intorno al capo esecutivo della nota azienda die snacks da colazione. “I cerali hanno prezzi convenienti e sono un’ottima soluzione quando i consumatori sono sotto pressione“, ha sostenutoalla Cnbc durante una dibattito sull’impennata dei costi dei generi alimentari. “Mangiareperè di tendenza ora e ci ...

AFRICA/GHANA - Proteggere l’infanzia dei bambini più fragili: i missionari salesiani a Sunyani: Sunyani (Agenzia Fides) – Il fenomeno dei minori di strada nel contesto poverissimo di Sunyani costituisce una grande emergenza, una piaga che minaccia la sopravvivenza e il futuro di migliaia di cent ...fides

Reddito Alimentare a Napoli: via alle domande, come funziona e chi può averlo: NAPOLI – Arriva a Napoli il “Reddito Alimentare”: si tratta di un aiuto per le famiglie più povere e bisognose che potranno ricevere pasta, farina, pomodori e legumi in scatola, zucchero e altri ...ilmeridianonews

Emergenze sanitarie e ambientali, esodo giovanile e lavoro povero anche negli Iblei: Emergenze sanitarie e ambientali. Esodo giovanile e lavoro povero. Mancanza di infrastrutture e carenze di servizi. Anche la provincia di Ragusa fa i conti con questi disagi che sono poi, gli stessi, ...radiortm