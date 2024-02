Le confessioni di Bradley Cooper | l' attore racconta le difficoltà con la paternità subito dopo la nascita di sua figlia Lea de Seine Shayk Cooper

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ha ribadito tante volte. Sono anni che ciche per lui non c’è niente di più importante dell’essere padre. Eppure il confronto con lanon è stato un percorso semplice e lineare per. C’è voluto del coraggio per ammetterlo pubblicamente. Come ha fatto lui durante il podcast Armchair Expert di Dax Shepard.deve la vita a suaLea L’e regista, che sta facendo ancora “campagna elettorale” per il suo film Maestro, candidato a 8 Oscar, ha dichiarato che il rapporto con laLea, 6 anni e nata dalla relazione con la modella Irina ...