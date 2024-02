Le bufale di Richard Urso sugli infondati «vaccini Covid cancerogeni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Circolano frequentemente su Facebook varie condivisioni da parte di utenti No vax del sedicente esperto di turno, il quale avrebbe dimostrato la tesi dei, riferendosi quasi esclusivamente a quelli contro la-19. Avevamo trattato già casi simili (per esempio qui, qui e qui). Stavolta è il turno delle affermazioni di, definito «massimo esperto di particelle lipidiche». Nelle condivisioni in oggetto è allegata anche la solita breve clip, che dovrebbe sconvolgere le conoscenze “ufficiali”. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta: In una intervista l’immunologosostiene che ia mRNA sono collegati ad alcuni casi di cancro e a un incremento dei decessi, anche tra i ...