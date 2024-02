Lazio | Sarri ricompatta il gruppo | cena fuori e patto Champions

(Di giovedì 29 febbraio 2024), Mauriziocerca dire ilin vista del finale di stagione e porta la squadra aSecondo quanto riporta Il Messaggero, Maurizioha portato tutta la squadra e lo staff dellavicino Formello, per una serata di spensieratezza e allegria. Bisogna mantenere l’unità interna per superare la tempesta esterna. Martedì mattina c’è stato un breve confronto , ilè stremato ma ha dato segnali di vita: “Mancano 12 giornate mister, crediamo ancora alla risalita con un grande finale in Serie A”. Queste le parole dei giocatori rivolte al tecnico. Perstringersi intorno alla squadra è l’unica soluzione per superare il ...

Lazio, Sarri lotta con una squadra stanca: contro il Milan la prova della verità: Eppure quasi con quegli stessi undici Sarri ha battuto il Bayern. Campionato a parte, il tencico però i suoi obiettivi li ha raggiunti per ora, in Coppa Italia e soprattutto in Champions. Ma c'è una ...

Lotito oltre non va. I precedenti: Pioli esonerato nel 2016, l'addio a Inzaghi dopo gli ottavi nel 2021: Con gli stessi undici o quasi, Sarri ha battuto il Bayern ... Non è poco. Ogni volta che la Lazio raggiunge la Champions poi Lotito cambia allenatore. Inzaghi ha salutato nel 2021 dopo aver sostituito ...