Lazio | questa volta il cinismo non basta | troppa viola per i biancocelesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma 29 febbraio 2024 - Allanonil mordi e fuggi, nonilsotto porta e la partita di grande sofferenza impostata. Al Franchi ialzano bandiera bianca di fronte alla Fiorentina, perdendo in rimonta per 2-1 al termine di una partita per certi versi molto simile a quella giocata contro il Torino nel recupero della ventunesima giornata, con la differenza sostanziale del risultato finale. Una differenza però pesante non solo nell'umore della squadra, ma anche nelle conseguenze in classifica. Il ko permette alladi sopravanzare proprio i capitolini per il settimo posto in classifica, mentre la zona Champions League si allontana, ora infatti dista ben 8 punti, con il Bologna attualmente quarto a ...