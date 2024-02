(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – Loè già dell'Inter, parola di Stefano. L'allenatore del, alla vigilia del match con la, considera chiuso il campionato. L'Inter, prima con 12 punti di vantaggio sulla Juventus, non ha più rivali. "Campionato chiuso? Credo di sì, l'Inter sta facendo un percorso incredibile. Aveva un calendario difficile quando ha

nella probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lazio-Milan emerge, in queste ore, una novità rispetto a quanto previsto (pianetamilan)

Milano, 29 febbraio 2024 – Lo scorso 30 settembre a San Siro il Milan ha battuto la Lazio per 2-0 grazie ai gol di Pulisic e Okafor e l’obiettivo dei ... (sport.quotidiano)

Nella Probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lazio-Milan emerge, in queste ore, una novità rispetto a quanto previsto (pianetamilan)

Lazio-Milan, Pioli: "Scudetto è già dell'Inter": Lo scudetto è già dell'Inter, parola di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan, alla vigilia del match con la Lazio, considera chiuso il campionato. L'Inter, prima con 12 punti di vantaggio sulla ...adnkronos

Pioli: "L'Inter ha già vinto. Lazio Il Milan sa come metterla in difficoltà": Conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Lazio, in programma domani con fischio d'inizio fissato alle ore 20:45. Il tecnico rossonero ha parlato subito della ...corrieredellosport

Lazio e Slavia, rotazioni per il Milan Pioli non ha dubbi: Dopo gli ultimi dieci giorni in cui è apparso più opaco, il Milan proverà a ritrovarsi nella gara di domani sera contro la Lazio. I rossoneri proveranno ad avvicinarsi alla gara contro lo Slavia Praga ...spaziomilan