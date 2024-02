Lazio-Milan | Pioli | “Scudetto è già dell’Inter”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I rossoneri alla ricerca di punti per la Champions Loè già dell'Inter, parola di Stefano. L'allenatore del, alla vigilia del match con la, considera chiuso il campionato. L'Inter, prima con 12 punti di vantaggio sulla Juventus, non ha più rivali. "Campionato chiuso? Credo di sì, l'Inter sta facendo un percorso

Pioli, botta e risposta con un giornalista in conferenza: «È come dire che non so allenare». COSA è successo!: COSA è successo! La replica del tecnico Momento di leggera tensione nel corso della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Lazio Milan. Il tecnico rossonero ha risposto stizzito ad una ...milannews24

CONFERENZA PIOLI - "Troveremo una Lazio motivata, ma che può essere messa in difficoltà con...": Alla viglia del match di campionato tra Lazio e Milan, gara in programma alle ore 20:45 all'Olimpico, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa. "Contro ...laziopress

Pioli, la Lazio ha grande qualità ma vogliamo vincere: Non va ricordato, sono partite che rimangono dentro, ma vogliamo portare a casa un risultato positivo": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Lazio ...ansa