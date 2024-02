Lazio-Milan in tv | dove vederla Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 – Sarà il big match in programma allo Stadio Olimpico di Roma, venerdì sera alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN), tra, a far alzare il sipario sulla 27^ giornata del campionato di Serie A di calcio. Un incontro tra biancocelesti e rossoneri che sullo sfondo hanno gli impegni di Champions ed Europa League contro Bayern Monaco e Slavia Praga, in programma la prossima settimana. Prima, però, sarà fondamentale portare a casa i tre punti in palio domani per alimentare la corsa a un posto in Europa nel caso dei capitolini – reduci dal ko con la Fiorentina – e per puntellare l’attuale terza posizione nel caso dei meneghini, rinfrancati dall’ottima prestazione contro l’Atalanta che ha portato in dote, però, soltanto un pareggio. E ripartire da quanto di buono fatto contro i bergamaschi è quello su cui punta il ...