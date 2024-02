Lazio-Milan con Giroud titolare | l’obiettivo dell’attaccante rossonero

Inter, vincere lo scudetto della seconda stella nel giorno del derby: come potrebbe avverarsi il sogno dei tifosi nerazzurri: Per conquistare lo scudetto con cinque turni d’anticipo i nerazzurri dovranno presentarsi al derby con 13 punti di vantaggio sulla seconda e battere il Milan. Se i secondi in ... Atalanta e Genoa in ...repubblica

Milan, Gabbia e Adli non escono più: ormai sono loro i titolari: Yacine nello stadio in cui tutto cambiò. L'italiano perfetto anche con Thiaw. Sono attesi dal 1’ anche con la Lazio ...gazzetta

Lazio, cena di squadra e doppia seduta: c'è il Milan tra infortuni e recuperi: È terminato il giorno di riposo per la Lazio concesso da Maurizio Sarri: ora, alla vigilia, si tornerà a Formello per una doppia seduta. Davanti c'è il big match con il Milan e il ritorno in Champions ...lalaziosiamonoi