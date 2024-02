Lazio | Luis Alberto | “Bayern? Se non vinciamo contro il Milan…”

2024-02-27 10:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La resa dei conti . La Lazio paga la fatica e una rosa non ... (justcalcio)

“abbiamo fatto poco, nel primo tempo non meritavamo di essere in vantaggio e nel secondo non siamo stati bravi a sfruttare il contropiede per il possibile due ... (sportface)