Lautaro Martinez | un record personale vicino! Immancabile e immarcabile ? CdS

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Altra partita, altro festival del gol. Questa Inter luccica e annichilisce gli avversari. Ieri altro 4-0, stavolta all’Atalanta, e tanto per cambiare ha segnato. MAMMA CHE TORO ?e l’Inter in simbiosi: immancabili e immarcabili. Il Toro ieri nuovamente protagonista nell’ennesima vittoria interista (l’undicesima), stavolta con l’Atalanta e ancora con quattro gol di scarto. I nerazzurri di Milano volano a 69 punti in classifica e a +12 sulla Juventus, il Toro, invece, a 23 gol in campionato e 102 con la maglia della Beneamata in Serie A. Insomma, l’argentino è implacabile. E ieri poteva fare anche più di un gol, perché non solo ha beccato una traversa, ma ha anche sbagliato un cacio di rigore. Appunto il tiro dagli 11 metri, l’unica vera kriptonite del supereroe argentino. ...