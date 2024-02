L’attacco di Meloni a Mattarella e la pericolosa deriva ungherese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le parole con cui ieri sera, ospite di Tg2 post, Giorgiaha scelto di contrapporsi frontalmente al presidente della Repubblica («Penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra») segnano l’apertura di un conflitto istituzionale tra Palazzo Chigi e Quirinale che ha pochi precedenti, forse solo uno: la richiesta di impeachment contro lo stesso, avanzata in piazza dal Movimento 5 stelle nel 2018. Difficilmente però finirà come allora, e cioè con Luigi Di Maio che meno di ventiquattro ore dopo, ospite di Fabio Fazio, si rimangia tutto e arriva persino a definire«l’angelo custode» del governo. È uno dei tanti precedenti di cui a sinistra, presi dall’entusiasmo per la vittoria in Sardegna e le alleanze future, si è persa la ...