L’Anno Bisestile | un intreccio temporale eccezionale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) tra Storia e Origine. Da Giulio Cesare fino ai nostri giorni Ogni quattro anni, il calendario ci regala un giorno in più, creando un periodo chiamato “anno”, L’ultimo esempio è stato nel 2020. Questo fenomeno affascinante, che aggiunge un giorno in più a febbraio, ha radici antiche e impatti interessanti su diversi aspetti della nostra vita quotidiana. Origineha le sue radici nell’antica Roma. Nel 45 a.C., Giulio Cesare introdusse il calendario giuliano, che prevedeva un giorno extra ogni quattro anni per allineare megliosolare con il calendario. Questo giorno extra fu aggiunto a febbraio, il che portò a un anno di 366 giorni, invece dei consueti 365. Il motivo scientificoserve a compensare la discrepanza tra ...