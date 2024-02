L’analisi Incubo playout | sono a due punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ambiente a Pisa è pesante, pesantissimo. Nemmeno il gol di Canestrelli – che ha scongiurato una situazione che sarebbe stata sportivamente drammatica in caso di sconfitta (anche se la beffa del gol al novantesimo era arrivata, scongiurata solo dal fuorigioco) –, ha permesso di cambiare umore alla tifoseria. Fischi e cori, una contestazione, che fa contrasto al silenzio stampa da parte della società che ormai si protrae da oltre un mese. Anche i fuochi d’artificio, fatti scoppiare dai tifosi della Curva Nord nel corso del primo tempo per supportare la squadra, hanno assunto tutto un altro connotato, con un applauso al termine dal sapore molto ironico, rispetto a un Pisa che ha fatto fatica in campo. La pressione è tanta, come dimostrata anche dall’esultanza del numero cinque Canestrelli, molto trattenuta, quasi bloccata dallo stress. Ad accompagnare la pressione dell’ambiente, è ...