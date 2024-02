Ladro rompe il finestrino e le ruba orologio di lusso e due bracciali

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La donna si trovava al volante della propria auto, in zona Flaminio, quando è stata avvicinata da un soggetto dal volto coperto. Dopo aver distrutto il, il criminale si è fatto consegnare duee un

Ladro rompe il finestrino e ruba la borsa lasciata nell’auto: E’ scesa un istante dall’auto per una breve commissione, ma è bastato ad un Ladro per entrare in azione e rubare la borsa lasciata all’interno dell’abitacolo.luccaindiretta

Il Ladro dell'Olimpico: rompe i finestrini delle auto e le svaligia durante le partite: Decine le vetture danneggiate nel corso degli ultimi tempi. Il 17enne fermato con un martelletto frangivetro dopo aver colpito tre vetture al fischio d'inizio ai Roma-Feyenoord ...romatoday

Omicidio volontario: è questa l'accusa di cui dovrà rispondere il tabaccaio che sparò ad un Ladro: La Pm Valentina Bossi ha riformulato il capo d'imputazione che inizialmente sosteneva l'eccesso colposo di legittima difesa ...giornalelavoce