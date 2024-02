La Zes unica al debutto con la tagliola scadenze

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La nuova sfida per il Sud a caccia di investimenti inizia, formalmente, domani, venerdì 1 marzo. È da domani infatti che escono definitivamente di scena i Commissari straordinari di...

Speziali: “Lo smantellamento della ZES è un colpo micidiale per la Calabria”: “Resto basito da quanto appreso, in merito allo smantellamento della ZES Calabria, pure perché ho ben presente ... in quanto la Zona Economica Speciale è uno strumento vitale, unico e prezioso, ...calabria7

Uecoop, Ministro Fitto incontra oltre 500 cooperative di tutta Italia: Uecoop, Ministro Fitto incontra oltre 500 cooperative di tutta Italia. Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, ...sardegnareporter

