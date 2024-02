La vicenda Vannacci è sfuggita di mano Il corsivo di Cangini

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se ci fosse stata una regia, sarebbe stata una regia dissennata. Nello spazio di pochi giorni, infatti, si è avuta notizia di ben tre procedimenti ai danni del generale Roberto. Due militari e uno civile. Il primo procedimento riguarda la sua sovraesposizione mediatica, e si è concluso con 11 mesi di sospensione disciplinare e relativo dimezzamento dello stipendio per aver “compromesso il prestigio e la reputazione” dell’Esercito, esprimendo tesi personali divisive. Il secondo procedimento riguarda la sua presunta gestione illecita di fondi e rimborsi spese durante l’incarico di addetto militare all’ambasciata italiana di Mosca. Il terzo è un’inchiesta della magistratura ordinaria per “incitamento all’odio razziale”. La terza accusa è grottesca, presumibilmente si concluderà con un proscioglimento, ma ha consentito al generale di ergersi a vittima e al suo ...

