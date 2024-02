La Tv Fa 70 | un bello show? Non proprio E Massimo Giletti al suo ritorno senza gloria in Rai ‘porta a casa’ ascolti non esaltanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Certo il promo era. Avete presente lo spot “La tv Fa 70 – conduce” che hanno mandato in onda 1264073 volte durante il Festival di Sanremo? Camerini, voci dei protagonisti della tv, ballerini, costumi, manichinivolto eetà. Non che guardandolo uno cadesse dalla sedia, no. Ma c’erano sentori di varietà e insieme di nuove idee, speranze, aspettative. Quelle che ti fregano sempre, dovresi saperlo. Solo che uno pensa, ‘d’altronde, se la Rai si mette in testa di celebrare i 70 anni della tv, chissà che cosa gargantuesca avrà messo in piedi‘. E invece no. ‘Certo, magari hanno scelto la via dell’eleganza e della sobrietà’. Nemmeno. Perché quello visto ieri sera non era né carne né pesce né niente, per dirla alla John Fante e nobilitare questo piccolo scritto di ...