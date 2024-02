La tv fa 70 | omaggio alla tv geniale di Renzo Arbore | “Il primo talk show l’ho fatto io”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La tv fa 70 dopo un ampio spazio ai ricordi di Pippo Baudo congedato con una standing ovation del pubblico dell’Auditorium del Foro Italico incitata da Massimo Giletti che dice:“Tutti noi gli dobbiamo qualcosa, tutto l’auditorium in piedi per Pippo Baudo” passa all’a un altro padre nobile...

Fabio Fazio e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Martedì 20 febbraio 2024, su Rai1 Aline – La Voce dell’Amore in prima tv ha conquistato 2.315.000 ... (davidemaggio)

Fabio Fazio e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Martedì 20 febbraio 2024, su Rai1 Aline – La Voce dell’Amore in prima tv ha conquistato 2.315.000 ... (davidemaggio)

Preservare la memoria del luogo e omaggiare quella del suo inquilino. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato la volontà di far apporre ... (secoloditalia)

Paolo Bonolis rivive una grande emozione a La TV fa 70: sfiorate le lacrime: Paolo Bonolis a La TV fa 70 ricorda i suoi Festival di Sanremo Emozioni e ricordi viaggiano nel corso de La TV fa 70. Massimo Giletti ha condotto lo ...televisionando

Chanel si espande nella filiera. Ampliato il Calzaturificio Gelsi: Questo progetto rappresenta il nostro omaggio alla qualità, alla maestria e al futuro sostenibile della manifattura del lusso Made in Italy», ha aggiunto. Tra i progetti più recenti della società, lo ...milanofinanza

Defender 90 SW11, omaggio al quartiere più glamour di Londra: Presentata in anteprima alla Milan Music Week e ora disponibile per essere ordinata ... Progettata per coloro che amano le sue origini britanniche e il suo carattere urbano, rende omaggio a una ...civonline