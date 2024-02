“La Tunisia trasformata in una discarica con l’aiuto di funzionari della Regione Campania” | dieci misure cautelari per traffico di rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lafu usata come pattumiera di“inesportabili” da parte di un’azienda di Polla (Salerno), e per questo si sfiorò l’incidente diplomatico tra il nostro governo e quello nordafricano. Dovette intervenire il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per calmare le acque. L’esponente del governo Draghi “il 28/12/2021 si incontrò con il presidente Kais Saied, con il Ministro degli Esteri, Othman Jerandi, e con la premier Najla Bouden Romdhane anche per convenire sul rientro in Italia dei container di” made in. Erano stati “spediti senza la regolare autorizzazione dalla S.R.A. S.r.l. a Sousse, con destinazione un opificio aziendalesocietà tunisina Soreplast Suarl, con l’intento di smaltirli, secondo quanto emerso dalla presente indagine, in unadel ...