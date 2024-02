La transizione energetica è anche una questione di Costituzione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La riforma degli articoli 9 e 41 della Carta ha gettato le basi per un’accelerazione di quel cambiamento che mira a salutare le fonti fossili il prima possibile. Ma, soprattutto, ha aumentato la consapevolezza presso la politica, le aziende, persino i cittadini, che una veranon è più rimandabile. Da queste premesse, volte a riflettere su una vera costituzionalizzazione dell’ambiente, è partito il dibattito Il tempo che verrà, la tutela costituzionale dell’ambiente e la, organizzato da Italiadecide, in collaborazione con Enel, presso l’elegante Salone dei Piceni di Piazza San Salvatore in Lauro. A prendervi parte, Anna Finocchiaro, presidente Italiadecide, Nicolò Mardegan, direttore relazioni esterne Enel, Mariangela Di Giandomenico, del Comitato scientifico Italiadecide, ...