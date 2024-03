La terribile malattia di Francesco Panarella | “Recitare mi ha salvato”

(Di giovedì 29 febbraio 2024), attore molto giovane, racconta dellache gli avrebbe potuto cambiare la vita. Ecco le sue parole. Molto lunga e dettagliata è stata un’intervista fatta a, attore che in Mare Fuori interpreta un aspirante boss. Una chiacchierata dove l’attore parla a lungo di unacon cui combatte ancora oggi, un MovieTele.it.

Grave lutto nel mondo del calcio. Soprattutto in quello spagnolo. Nella mattinata di martedì 6 febbraio è morto infatti a 76 anni Miguel Angel , leggendario ... (thesocialpost)

E’ morta Simonetta Zago, segretaria per vent’anni dell’Ordine dei commercialisti di Treviso: Simonetta Zago ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare contro la terribile malattia. Simonetta era una persona gioiosa che amava viaggiare: il suo sorriso stampato ...tribunatreviso.gelocal

Comunicato Stampa: “Cronicità della malattia e passioni vitali”, l’esistenza piena di chi non si lascia spegnere: Quando si cronicizza, la malattia non è più un ostacolo da superare ... una forza vitale così forte non può spegnersi, nemmeno dopo la più terribile delle diagnosi. Il libro di Franzin difficilmente ...gazzettadiparma

“Cronicità della malattia e passioni vitali”, l’esistenza piena di chi non si lascia spegnere: Quando si cronicizza, la malattia non è più un ostacolo da superare ... una forza vitale così forte non può spegnersi, nemmeno dopo la più terribile delle diagnosi. Il libro di Franzin difficilmente ...ansa