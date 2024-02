…la telecamera ha ripreso il link!

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Da mesi (ma potremmo dire da anni) le pubblicità truffa dilagano sui social network. Quando ce ne occupiamo tra i commentatori del blog o sui social c’è sempre qualcuno che ci dice che dovremmo lasciare chi ci casca nel suo brodo. Proprio ieri ho ricevuto l’ennesima segnalazione di una truffa che sta circolando. Questo il testo della mail: Buongiorno mi permetto di chiedere che cosa c’è di vero dopo le interviste di Mara Venier con Sallusti domenica 25 c.m.su RAI 1 e, qualche tempo fa di Fabio Fazio con la Marcuzzi nella rete 9 in merito a guadagni favolosi scrivendosi nel sito di cui all’oggetto e versando la modica somma di 250 euro. Sempre che sia di V/ competenza e non si creino problemi come quelli già sorti con l’intervento della Banca d’Italia per la Marcuzzi e la soppressione dell’intervista da parte del RAI per la Venier. Grazie Chi ci ha scritto è persona educata, che chiede ...