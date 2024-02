La storia del ritratto George Dyer di Francis Bacon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Life&People.it Tra le creazioni del pittore irlandeserisalenti al periodo compreso tra il 1964 e il 1970, emerge con fulgore un quadro capolavoro intriso di profonda emotività. Ritagliata su tela nera, caratteristica firma dell’artista, si staglia una struggente rappresentazione, untravagliato dell’amico e amante di. Questo, essenza della significatività, fu selezionato personalmente dall’artista per inaugurare maestosamente la sua prima grande retrospettiva presso il prestigioso Grand Palais di Parigi, nell’anno 1971. Il dipinto, acquistato dall’attuale proprietario dalla Marlborough Gallery di Londra nel 1970, ad oggi, ha raramente concesso il suo sguardo al pubblico, emergendo dalla penombra soltanto due ...

Netflix sta per lanciare una nuova miniserie true crime. Si intitola Asunta e racconta, in forma romanzata, la storia vera dell' omicidi o di Asunta Basterra, ... (today)

Intervista a Radio TV Serie A per Gandini , attuale presidente della Lega Basket, ed ex dirigente del Milan e della Roma. Ecco alcuni passaggi (pianetamilan)

Investimenti: luci e ombre del 2023 | #GameFactory: Leggiamo insieme i numeri complessivi del Gaming Deals Report 2023 ... 6,4 milioni di visualizzazioni venendo di fatto decretato l’evento Esport più seguito della storia. Nonostante i successi ...player

La lettera del Vescovo Gianpiero Palmieri ai fedeli della Chiesa diocesana di Ascoli Piceno per l'imminenza delle elezioni politiche amministrative: Partecipare tra storia e futuro”. C’è scritto nel documento preparatorio: “Il futuro del Paese richiede persone capaci di mettersi in gioco e di collaborare tra loro per rigenerare gli spazi di vita, ...picusonline

Mondo, il 29 febbraio del 1940 il primo Oscar della storia a un’attrice afroamericana: E' stata la prima attrice afroamericana ad ottenere il premio Oscar, assegnato il 29 febbraio 1940, quando ancora negli Usa esisteva la segregazione razziale (Foto dal web) ...laprovinciadivarese