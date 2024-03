La storia del ritratto George Dyer di Francis Bacon

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Life&People.it Tra le creazioni del pittore irlandeserisalenti al periodo compreso tra il 1964 e il 1970, emerge con fulgore un quadro capolavoro intriso di profonda emotività . Ritagliata su tela nera, caratteristica firma dell’artista, si staglia una struggente rappresentazione, untravagliato dell’amico e amante di. Questo, essenza della significatività , fu selezionato personalmente dall’artista per inaugurare maestosamente la sua prima grande retrospettiva presso il prestigioso Grand Palais di Parigi, nell’anno 1971. Il dipinto, acquistato dall’attuale proprietario dalla Marlborough Gallery di Londra nel 1970, ad oggi, ha raramente concesso il suo sguardo al pubblico, emergendo dalla penombra soltanto due ...

Da Firenze un segnale al mondo nel nome dei diritti delle donne . Era il 1954 quando l’ex teatro Apollo in via Nazionale ospitò la prima Conferenza Nazionale ... (lanazione)

Fiducia nella scienza: alcune piacevoli sorprese: Siamo sicuri che le persone non si fidino degli scienziati e non credano nella scienza Un recente sondaggio suggerisce il contrario, anche se è ancora problematico il modo in cui gli addetti ai lavor ...ilbolive.unipd

Paternò, ‘Ciappe Bianche’ e caporalato: interrogazioni a Camera e Senato del Pd siciliano: Ed in particolare quella relativa a Paternò, dove ci sono oltre 500 lavoratori stranieri impiegati nel settore agricolo per la raccolta stagionale, ma circa 150 di questi trovano alloggio all’interno ...corrieretneo

Convention con le adv per il Gruppo Frigerio: Si è svolta sabato 2 marzo la Convention annuale del Gruppo Frigerio: 150 agenti di viaggi tra dipendenti, agenzie affiliate e consulenti della rete provenienti da tutta Italia, riuniti presso lo [ ...advtraining