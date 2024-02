La stella della pallanuoto Da Sant’Albino all’America Anita | debuttante di lusso | È un sogno straordinario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024)non lascia, anzi raddoppia. PerchéRadaelli, studentessa con una grande passione per la, è stata giudicata in America per la seconda volta consecutiva miglior rookie , cioè esordiente,settimana. La 19enne monzese dallo scorso agosto vive negli Usa per motivi di studio e di sport. Frequenta la facoltà di biologiaMount St. Mary’s University. Inoltre, gioca nella formazione distessa Università. La squadra sta partecipando a tornei universitari che vengono disputati in vista dell’inizio campionato. Quest’ultimo, in partenza a marzo, è allestito dalla Metro Atlantic Athletic Conference e interessa l’area Nord-Est degli Stati Uniti., del resto, ha impiegato poco tempo per mettere subito le cose ...