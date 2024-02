La solidarietà fa crescere l’ospedale Branca | ecco le nuove donazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024)comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino continua ad ampliare, grazie a continue, i macchinari e gli strumenti in dotazione. Lo scorso 26 febbraio l’associazione “Un’idea per la vita Onlus” ha donato un lettino reclinabile per biopsia mammaria sotto guida stereotassica che agevolerà le donne nell’attività di prevenzione del tumore al seno. Il valore del lettino è di 11mila euro, acquistato grazie alla raccolta fondi che l’associazione ha attivato lo scorso anno con una charity dinner e la presentazione del calendario 2024, che ha visto come protagoniste dodici dottoresse che, con specializzazioni diverse, supportano le pazienti oncologiche nel loro percorso. "Siamo felici – ha dichiarato Laura Cartocci, presidente dell’associazione – di poter offrire un aiuto concreto aldi. Tutte ...