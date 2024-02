La situazione della squadra Quarta ancora fermo Bene Dodo e Castrovilli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E’ iniziata la preparazioneFiorentina verso la sfida con il Torino.in campo alle 11 al Viola Park, stesso orario anche per l’allenamento di oggi e di domani. Martineznon si è allenato. L’argentino ha saltato Fiorentina-Lazio per un problema di coliche renali. Il difensore viola sta meglio manon è tornato in campo, quindi resta in dubbio. Neanche Kouamé ieri si è allenato. L’attaccante iè stato dimesso dall’ospedale 4 giorni fa (dopo il ricovero per malaria), lunedì era allo stadio ma l’impressione è che serviràqualche giorno per rivederlo con i compagni. Regolarmente in gruppo Dodò e. Ale. Gue.