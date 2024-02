La sfida di sfamare il mondo si vince anche in Borsa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prepararsi auna popolazione mondiale destinata a crescere a 11 miliardi di persone entro il 2050 dagli 8 miliardi attuali, senza mettere a repentaglio la lotta climatica. E quindi ladi ridurre il surriscaldamento in corso, che già sta creando tanti problemi alle preziose e sempre più scarse risorse naturali del nostro Pianeta. Il rebus non è di facile soluzione.per gli investitori, che nelle loro scelte di investimento non possono non tener conto delle macro-tendenze destinate a cambiare in modo radicale le nostre società e le nostre economie. Ladi produrre più cibo Per esempio, prendendo come parametro il consumo di proteine e calorie raggiunto oggi a livello globale, in futuro potremmo dover incrementare del 50% la quantità di cibo prodotta rispetto a quanto avviene oggi, nota Felix ...