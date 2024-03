La seconda giovinezza di Masterchef

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I giudici di13 (Us) Una. Dopo oltre 300 episodi, per un format è lecito accusare una sorta di stanchezza ma non per. A differenza delle precedenti (sempre uguali a loro stesse), la tredicesima edizione del talent culinario di Sky ha saputo imprimere un nuovo passo. Quella che sta per giungere al termine – stasera la finalissima – è la stagione più avvincente degli ultimi anni. Sulla scia di concorrenti bravi e creativi, a fare la differenza c’è stata la ricercatezza delle tematiche alla base di ogni prova e il loro contorno (nella semifinale, ad esempio, gli aspiranti chef hanno cucinato con le cuffie ascoltando ognuno una canzone il cui genere era legato al tipo di piatto da preparare). Questa stagione è stata caratterizzata da un compleanno importante, il 300° ...