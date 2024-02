La Robur sente il profumo del trionfo Marzo potrebbe essere il mese giusto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sta per terminare anche ildi febbraio e per lal’aria inizia a profumare di primavera. Piove sì, il clima è quello che è, ma la distanza dal traguardo, con sempre meno partite da giocare, si è ormai ridotto. Con lo scontro diretto con il Signa in programma tra due domeniche,anche regalare delle sorprese. Il "Siena, però, dovrà fare il Siena", per dirla alla Magrini: ovvero dovrà giocare come sa e vincere. Se i bianconeri dovessero infatti battere domenica la Colligiana, poi il Signa, appunto, e poi ancora la Baldaccio Bruni,ro togliere le bottiglie dal frigo anche prima della sosta. Con un aiutino della Dea Bendata, pure con anticipo. E se è vero che fare calcoli in questo momento puòsoltanto un inutile dispendio di energie, è anche vero ...