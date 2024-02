La rivelazione di Maria De Filippi | “Dopo l’attentato a Maurizio Costanzo non dormivo più”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 In occasione dei 70 anni della tv Massimo Giletti, tornato alla Rai, durante la serata evento “La tv fa 70” ha avuto come ospite in collegamentoDe, che può essere considerata la regina della tv italiana e che ha debuttato anche come attrice nella serie tv “Vita da Carlo”. La presentatrice ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi poi sulnegli anni del terrore della mafia negli anni ’90. “Mai pensato che avrei fatto tv” Lanazionale ha rivelato che mai avrebbe immaginato di fare tv: “Io non ho mai pensato che avrei lavorato in televisione, mai. Sono partita giovane quando mi hanno offerto un lavoro a Roma, ma io sarei restata volentieri a Pavia, ci stavo benissimo a casa. Mio padre era ...