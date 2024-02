La rimonta della Cina sui cognomi Hu e Chen in aumento | calano i Rossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Crescono gli Hu,. L’istantanea scattata da Palazzo Vecchio, tra classici e new entry, evidenzia l’ascesa deidi origine straniera. Hu esono i maggiori rappresentanti del fenomeno, con il primo che conquista il Quartiere 5, che gravita sulla Piana, collocandosi in vetta alla classifica dei più presenti, seguito dall’immortale, subito tallonato da, Wang e Zhou. Segnali da una città che cambia pelle, ma non Dna. Nella top five deipiù diffusi infatti tutte le posizioni sono occupate da italianissimi con ben 4.275 unità. In perdita però di 132 individui rispetto al 2020. Passando ai raggi x le carte d’identità dei fiorentini emerge anche che Francesca e Andrea sono invece i nomi di battesimo più diffusi a Firenze. Con i ...