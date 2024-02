La repressione russa e i guai per Pogba

Era stato condannato a tre anni per un articolo contro l’alleato di Putin Socialdemocratico, in carcere aveva subito un intervento. Svetlana Tikhanovskaya: ... (corriere)

Minacce all’Occidente e promesse ai russi: che cosa ha detto Putin alla Duma: L’intervento di Vladimir Putin alle Camere riunite doveva raggiungere tutti gli elettori della Federazione russa, chiamati tra due settimane alle urne per confermare il presidente a un quinto mandato ...ilsole24ore

Parlamento Ue: “Putin responsabile per l’omicidio di Navalny”. Non confondere il popolo russo con il regime del Cremlino: I deputati avvertono che l’uccisione di Alexei Navalny è “un altro segno della crescente e sistematica repressione in Russia” e chiedono un’indagine internazionale “indipendente e trasparente sul suo ...agensir

Al lavoro per far saltare Lukashenko. Ma intanto in Bielorussia si preparano elezioni a inviti: Il piano per un ipotetico colpo di stato sarebbe messo a punto dal gruppo di dissidenti Bypol. A spalleggiarlo anche l’oppositrice Sviatlana Tsikhanouskaya, ...huffingtonpost