La Red Bull affronta un’enorme crisi familiare Si rifiutano di dirci quali sono i loro valori Times

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tutti, Ferrari in primis, sperano che la vicenda interna alla Redsu Christian Horner corrompa gli equilibri della squadra dominante. E non è una speranza basata sul nulla. Basta leggere gli approfondimenti sul caso dei giornali inglesi. A cominciare dale dal Telegraph: “La cosa non è affatto finita”. “Siamo di fronte a: i proprietari austriaci e tailandesi in angoli diversi, gli inglesi alfa e gli olandesi nel cuore della squadra sino a vicenda. Mercoledì a Verstappenstate concesse tre opportunità per giurare fedeltà verbale a Horner e le ha evitate tutte”. “Eppure è più della semplice famiglia Red; qui cidei partiti associati: lo sport, gli sponsor e, naturalmente, le ...