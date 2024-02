La purezza come provocazione | la sfilata di Saint Laurent a Parigi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’insostenibile leggerezza dell’essere (donna?) ha sfilato alla Paris Fashion Week per mezzo di impercettibili trasparenze pronte a colmare, sui corpi delle modelle e sul pianeta terra, qualsiasi tipo di vuoto. A siglare la firma di tale magia è il genio di Anthony Vaccarello che per la collezioneAutunno Inverno 2024/2025 ha puntato tutto sullamettendosi – e mettendo tutti – a nudo. «Scandal, again». Così il designer ha raccontato la sua donna della prossima stagione, avvolta in impercettibili voile, trasparenti e delicati, sui toni della terra e del nude. Il richiamo in realtà attinge dai tempi antichi e da una delle più iconiche collezioni della maison. Ecco tutti i dettagli della ...